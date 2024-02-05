Sosyal medyaya damgasını vuran uçan tekme! Sokak ortasında kadını dövdü, gençler bir anda etrafını sardı

Esenyurt’ta cadde ortasında çıkan kavga sırasında kadını darp eden adama mahalle gençleri saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir gencin adama uçak tekme attığı görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası adam, kadına vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki gençler adama doğru koşarken gençlerden biri havaya zıplayarak adama tekme attı. Bir süre sonra birden fazla kişi adamın etrafında toplanarak vurmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.





