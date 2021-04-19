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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor

19.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yayınlanan bir video sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoda, açık kıyafetlerle türbeye giren bir kişinin dini hassasiyetlerle alay edercesine yaptığı hareketler ve sonunda türbeyi öpmesi yer alıyor.

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlanan bir video, vatandaşların tepkisini çekti. Dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde bir türbede video çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcıdan şikayetçi oldu.

AÇIK KIYAFETLERLE GİRİP ELİNE KUR'AN ALDI

Adana'da çekildiği öne sürülen söz konusu görüntülerde, Çiğdem Hazar Şeker kullanıcı adına sahip olan TikTok kullanıcısının açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden Şeker, türbeye yaslanarak öptü. Video, sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti.

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