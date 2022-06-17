Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın tarafından ortaya atılan 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden açıklama geldi. Başhekimlikten yapılan açıklamada cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ilişkin iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

"BU TÜR AMELİYATLAR HASTANEMİZDE YAPILMAMAKTADIR"

Başhekimlik açıklamasında, "Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup, bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın bir konuşmasında yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Prof. Dr. Akın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 bin kızın erkek olmak, Zeynep Kamil Hastanesi'nde ise 2 bin 700 kızın erkek olmak için beklediğini ileri sürerek "Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ O İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından, "Cerrahpaşa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı için çok sayıda kişinin sıra beklediği" iddialarında yer verilen hasta sayılarının "gerçeğin çok üzerinde ve abartılı" olduğu bildirilmişti

(DHA-AA)

