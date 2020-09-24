Sosyal mesafeli halay!

Tokat Plevne Anadolu Lisesinin "Kitaplarımızı Paylaşıyoruz Kültürümüzü Şekillendiriyoruz“ adlı kitap ve kültür projesine Romanya’dan öğrenciler katıldı. Okullar arası öğrenci değişimi projesi kapsamında Tokat’a gelen yabancı öğrencilerle Türk öğrenciler kültürel etkinliklere korona virüs önlemleri kapsamında dahil oldu.

Tokat kebabının ikram edildiği yemek sonrasında geleneksel Türk gecesi düzenlendi.

Müzik eşliğinde oynamak isteyen öğrencilere ‘ellik halayı’ öğretildi. Okul öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı halayda korona virüs önlemleri kapsamında öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak oynadı. Okul Müdürü Ülkü Varol Taşar, kültürel yemek ve oyunların tanıtıldığı gecede öğrencilerin farklı bir etkinliğe katıldığını kaydetti. Korona virüs nedeni ile oyun oynamak isteyen öğrencilere Tokat’ın meşhur yöresel oyunu ‘Ellik halayı’nı oynamalarını uygun gördüklerini ifade eden Taşar, “Öğrencilerimiz sosyal mesafelerine dikkat ederek ellik oynayarak hem eğlendiler hem de kültürümüzü paylaştılar. Ellik, şuan için sosyal mesafeli oynanabilecek tek oyun diyebiliriz. Romen öğrenci ve öğretmeleri tarafından çok sevildi, eğlenerek oynadılar” diye konuştu.