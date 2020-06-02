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'Sosyal mesafeye uy' denilince sinir krizi geçirdi! Cam parçasını aldı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de, nüfus müdürlüğünde sıra beklerken, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarılan T.S. (33), sinirlenip, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar verdi. T.S., polis tarafından durdurulup, emniyete götürüldü.

'Sosyal mesafeye uy' denilince sinir krizi geçirdi! Cam parçasını aldı ve...

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. T.S., iddiaya göre, kimlik değiştirmek için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Burada sıra bekleyen T.S.'ye görevliler, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarıda bulundu. Buna kızan T.S., binadan çıkarak, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren T.S., vücudunun çeşitli yerlerini cam parçası ile yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, T.S.'yi durdurup, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bırakın kendini gebertsin böyleleri insan değil...
bırakın kessin kendini ne müdahale ediyosunuz... artist kendine zarar vereckmiş... veeer işimiz gücümüz yok seninle mi uğraşcaz
gereksiz cahil biriymiş müdahale edilmeyip bırakılmalıymış kendi haline..kurallara uyan insanların hayatını tehlikeye atiyorlar..bu ülkeden böyle cahillerin temizlenmesi ümidiyle..
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