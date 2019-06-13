Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep bölgesel çalışmaları

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin, "Gaziantep halkının dayanışma bilinci ve gelenekleri, misafirleri bir anlamda kentin sosyal hayatına katmış. Burada kamu kuruluşlarının da çok önemli katkıları var. Bu bağlamda uluslararası kuruluşlar açısından örnek bir inceleme alanı olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Güneydoğu'nun merkezi konumunda bulunduğunu ve ayrıca bölgesel gelişme açısından da öncü bir şehir olduğunu söyledi.

Bu yüzden Sosyal Politikalar Kurulu olarak ilk bölge toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgin, kentin özellikle son yıllarda Suriye üzerinden gelen göç dalgasıyla alakalı önemli işler başardığına dikkati çekti.

Bilgin, kentteki sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla görüşme ihtiyacı duyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Burada güzel bir başarı var ama illaki sorunlar da olabilir. O yüzden Gaziantep'in yaşadığı sorunları derinlemesine incelemeye çalıştık. Gaziantep, sosyal sorunlarını çözmesiyle her alanda daha büyük bir ivme kazanabilir. Sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar gibi bir yıl gibi vadelerde çözülemez. Daha uzun vadeli sorunlardır. Bu bakımdan Gaziantep'teki çalışmalarımız, bölgesel gelişme konusunda ve bize rol-model oluşturması açısından önemliydi."