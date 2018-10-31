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Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Balıkesirde yaşayan Ali Kayman'ın (32) hayatı süper lotonun ona çıktığı söylentisi ile bir anda değişti. Sosyal medyada, ikramiyenin kendisine çıktığının yazılmasıyla birçok kişi tarafından tebrik edilen ve bir bankanın görevlilerini gönderdiği Ali Kayman (32), söylenti nedeniyle huzurunun kalmadığını, ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyledi.

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Burhaniye’de geçtiğimiz perşembe akşamı yapılan çekilişte 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması, ilçede merak konusu olmaya devam ediyor. Şans oyunları bayisinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenlerle dolup taşıyor

HAYATI DEĞİŞTİ

İlçeye Süper Loto çıktığı yönündeki haberden birinin altına talihlinin belediyede işçi olarak çalışan Ali Kayman olduğu yazılınca Kayman’ın hayatı değişti. Kayman, tebrik edenler ve kendisine ulaşanlara ikramiyenin kendisine çıkmadığını anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir banka da Kayman'a görevliler göndererek kendilerini tercih etmelerini istedi.

'TELEFONUM SUSMAZ OLDU'

Söylentinin hayatını olumsuz etkilediğini belirten Ali Kayman, “Bir arkadaşımız, Süper Loto’nun Burhaniye’ye çıktığı yönündeki haberlerden birinin altına paranın bana çıktığını yazmış. Bir anda telefonlarımız susmaz olurken, herkes beni kutlamaya geldi. Bir anda dostlarım arttı. Günlerden ikramiyenin bana çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun şakası bile kötü. Mesai arkadaşlarıma bile anlatamıyorum. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bir banka şubesi de bana memurlarını gönderdi. Ben şans oyunları oynayan bir insanım ancak ikramiye bana çıkmadı. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
süper loto ali kayman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üzülüyorum adamcağıza. Kazanmış kazanmamış, ama rahat vermezler gayri! En iyisi kimliğini değiştirip yeni bir sayfa açsın kendine. Lotoyu kazanmak çok zordur! Sonuçlarına katlanmak ise insanın hayatına bile mâl olabilir. Örneği çok. Sır tutamayan Loto oynamasın!!!
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