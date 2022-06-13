Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili iddialarına yanıt verdi. Gültekin, sel felaketinde Yavaş'ın Ankara'da değil de Eskişehir'de olduğunu iddia eden Burhan'a "Bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok." dedi.

AK PARTİLİ BURHAN'DAN ESKİŞEHİR İDDİASI

Mansur Yavaş'ın sel felaketi yaşanırken ortada olmadığını, bölgelere gitmediğini öne süren Burhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bir haftadır ortada yok. Belediye Başkanı ortada olmazsa bürokratlar bu yolu yapmazlar, tahliye kanalları, büzler koymazlar. Mansur Bey nerede? Mansur Bey'in bir tane çizmeli resmi var mı, sahadan bir tane resmi var mı? Yok." ifadelerini kullandı.

Burhan, sosyal medyada gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki fotoğrafını göstererek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çizmesiyle gelmiş, pantolonu ıslanmış, çizmesinin içerisi su dolmuş. Mansur Bey de takım elbise, ceket, iskarpin ayakkabı ile sanki Paris'in belediye başkanı. Ankara'da sel oluyor Mansur Yavaş, neredesiniz? Eskişehir'de ne arıyorsunuz? Ankaralı perişan, mağdur." dedi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in açıklamaları ise şöyle:



Sn. Sinan Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok. RT edeceğinize söz verin, Akyurt'ta vatandaşların çektiği fotoğraflardan paylaşayım. Önceki gün Altındağ'da, evvelsi gün ise İvedik'teydi. Yanında yine fotoğrafçı yoktu. Size bir vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafı ileteyim, yüreğiniz ferahlasın. Gelelim Eskişehir'e... Belediye Başkanları Toplantıları 3 gün sürer. ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk gün toplantıya katılmadı, 2. gün sabah Eskişehir'e gitti. Öğleden sonrası için yağış uyarısı verilmesi üzerine derhal Ankara'ya döndü. Bu yüzden Başkanlarımızın basın toplantısında yer alamadı.

"KUL HAKKINA GİRMEKTEN VAZGEÇİN"

Ankara'ya gelince ise "yönetimde sorumluluk" ilkesi gereği ABB Başkanlık makamında halkı bilgilendirdi, yapılan çalışmaları anlattı. Trolbaşı, troller, havuz medyası ve Sinan Bey... Sn. Mansur Yavaş yağış başladığında neredeymiş? Kul hakkına girmekten vazgeçin. ABB, sel felaketi nedeniyle günlerdir soluksuz çalışıyor. Bugün de 1588 araç 4884 personel ile teyakkuz halinde saha çalışması yapıldı. Akyurt'ta ise 131 araç ve 501 personel ile en etkin çalışan kurum oldu; 78 insan kurtarma vakası gerçekleştirildi.

Biz mazeret üretmeyiz. Eskiye oranla 2 kat daha fazla altyapı yatırımı yaptık, daha da yapacağız. Mağdur vatandaşlarımızla ise tek tek ilgileneceğiz. Bugün aklıselim konuşmalar yapan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız.

