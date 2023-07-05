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  4. Soyunup E-5'e çıktı, kendini süratle ilerleyen aracın önüne attı! Ne yaptığını kimse anlamadı: Gündüz saatlerinde de çıplak ayakla şaşkın bakışlar içinde panikle ağladı

Soyunup E-5'e çıktı, kendini süratle ilerleyen aracın önüne attı! Ne yaptığını kimse anlamadı: Gündüz saatlerinde de çıplak ayakla şaşkın bakışlar içinde panikle ağladı

05.07.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öne sürülen kadının ne yaptığını kimse anlamadı. Kadın gündüz saatlerinde sitenin önünde sabahlığa benzer bir giysi içinde ve çıplak ayakla, çevredekilerin şaşkın bakışları içinde panikle haykırıp ağlamaya başladı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hava karardığında ise aynı kadının E-5 karayolunda soyunarak trafiği tehlikeye attığı görüldü. Kadın kendini süratle ilerleyen bir aracın önüne attı. Tüm bu garip anlar kameralara yansıdı.

Gündüz ağlayıp bağırarak çevredekileri tedirgin etti, gece olduğunda ise soyunup yol kenarındaki vatandaşların uyarısına karşın süratle ilerleyen aracın önüne kendini atıp kazaya neden oldu. Ortalığı birbirine katan kadının garip anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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PANİKLE AĞLAYIP BAĞIRDI

İddiaya göre yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde bilinmeyen bir nedenle panikle ağlamaya ve bağırmaya başladı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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GECE SAATLERİNDE SOYUNUP E-5'E ÇIKTI

Aynı kadının gece saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu üzerinde soyunarak tehlikeli şekilde yürüdüğü görüldü. Yol kenarındaki vatandaşlar, süratle geçen araçların önüne atılmaya çalışan kadını uyardı.

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SEYİR HALİNDEKİ ARABANIN ÖNÜNE ATLADI

Bir anda yola çıkan kadın seyir halindeki bir arabanın önüne atlayarak kazaya sebep oldu. Kadına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle dururken vatandaşlar yerde kalan kadını kaldırıma taşıdı.

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BİLİNCİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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