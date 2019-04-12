Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Bizim hedefimiz bellidir. Biz, kayıt dışına karşı mücadele ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin, her türlü belanın kaynağı olduğunu biliyoruz." dedi.

Kavlak, Türk Metal Sendikası ile Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen, "Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, sendika ile üniversitenin bu tür organizasyonda, bir araya gelmesinin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olduğunu söyledi.

"Kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimsenin de hakkımıza göz dikmesine izin vermeyiz." diyen Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz bellidir. Biz, kayıt dışına karşı mücadele ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin, her türlü belanın kaynağı olduğunu biliyoruz. Oralarda iş güvencesi yoktur, sigorta, sağlık sigortası, tazminat yoktur ama oralarda çocuk işçiler, iş cinayetleri, ölen, yaralanan, sakat kalan işçiler, başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılık vardır. Ne yoktur? Sendika yoktur çünkü sendikanın olduğu yerde, kayıt dışı olmaz. Bir yerde sendika varsa bilin ki orada kayıt dışı yoktur."