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"Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak: - "Bizim hedefimiz bellidir. Biz, kayıt dışına karşı mücadele ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin, her türlü belanın kaynağı olduğunu biliyoruz"

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Bizim hedefimiz bellidir. Biz, kayıt dışına karşı mücadele ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin, her türlü belanın kaynağı olduğunu biliyoruz." dedi.

Kavlak, Türk Metal Sendikası ile Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen, "Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, sendika ile üniversitenin bu tür organizasyonda, bir araya gelmesinin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olduğunu söyledi.

"Kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimsenin de hakkımıza göz dikmesine izin vermeyiz." diyen Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz bellidir. Biz, kayıt dışına karşı mücadele ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin, her türlü belanın kaynağı olduğunu biliyoruz. Oralarda iş güvencesi yoktur, sigorta, sağlık sigortası, tazminat yoktur ama oralarda çocuk işçiler, iş cinayetleri, ölen, yaralanan, sakat kalan işçiler, başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılık vardır. Ne yoktur? Sendika yoktur çünkü sendikanın olduğu yerde, kayıt dışı olmaz. Bir yerde sendika varsa bilin ki orada kayıt dışı yoktur."

Kavlak, sendikanın çalışma hayatını zehirleyen kayıt dışının panzehiri olduğunu vurgulayarak, "Onun için, kim sendikalara karşı çıkıyorsa bilin ki onun aklında kayıt dışı çalışmak vardır. Onun aklında, insan emeğini sömürmek, çocukları köle gibi kullanmak, kadınları insan vasfından çıkarmak vardır. Vergi kaçırmak, devlete karşı olan bütün yükümlülüklerden kaçmak vardır. Yani kısacası, bizim, hepimizin, ülkemizin geleceğini çalmak vardır. İşte sizi, bu hastalıklı zihniyetle mücadele etmeye çağırıyorum. Eğer bu bataklığı kurutabilirsek, bu zihniyeti yenebilirsek, bilin ki bu güzel vatanı, gerçekten bir cennete çevirebiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı kurultay 3 gün sürecek.

Konuşmasının ardından Kavlak'a üniversite öğrencileri tarafından plaket hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Pevrul Kavlak Zonguldak

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