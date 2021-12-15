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Sözde hoca için istenen ceza belli oldu! "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek...

15.12.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de çok sayıda kişiyi “Sana eşcinsel cinler musallat olmuş” diyerek kandıran ve vatandaşlardan cinsel içerikli video isteyen sözde hoca hakkında istenen ceza belli oldu. Sözde hoca hakkında “dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs” ve “cinsel saldırı” suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sözde hoca için istenen ceza belli oldu! "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek...

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini sözde hoca olarak tanıtan Ömer S.’nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S.’ye gönderdiği ortaya çıktı.

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Şüpheli Ömer S.’nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Ömer S. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ömer S.’nin insanlara kendisini sözde hoca olarak tanıttığı, "size cin musallat olmuş" diyerek ücret karşılığında vatandaşlara istismarda bulunduğu yer aldı. Sanık Ömer S.’nin "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (İHA)

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Kocaeli
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