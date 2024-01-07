HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sözleri boğazları düğümledi! "Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum"

Sözleri boğazları düğümledi! "Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum"

07.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da yaşayan Sema Güleç, deprem felaketinden bu yana mimarlık bölümü mezunu 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan’dan haber alamıyor. Güleç, sesine hasret kaldığı evladından gelecek haberi umutla bekliyor. Acılı annenin “Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum” şeklindeki sözleri ise yürek yaktı.

Sözleri boğazları düğümledi! "Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş ve şehir yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin ardından 11 ay geçmesine rağmen hala yakınlarından haber alamayanlar var. Bu insanlardan biri de Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Sema Güleç.

AW114365_02

Acılı anne mimarlık bölümü mezunu 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan’dan aylardır haber alamıyor. Depreme Antakya ilçesi Numune Mahallesi Güleryüz Apartmanı'nda yakalanan Mustafa Batuhan, asrın felaketinin ardından adeta yok oldu. Acılı anne Selma Güleç, evladından gelecek haberi aylardır umut içerisinde bekliyor.

AW114365_03

“HER KAPI VE TELEFON ÇALDIĞINDA O GELDİ ZANNEDİYORUM”

Evladını istediğini dile getiren anne Güleç, “Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Kalbim atıyor acaba o mu geldi yoksa bir haber mi geldi diye ümidimizi kesemiyoruz. Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım” dedi.

AW114365_04

"BEN O ARABAYA SESLENMEK İSTİYORUM"

Evladını hastaneye götüren vatandaşlara seslenen anne Güleç, “Denildiğine göre battaniyeye konulmuş, 'ne kadar yakışıklı bir çocuk dedim içimden' diyor kadın. Ambulans doluyum diye almamış ve onun üzerine arkadan gelen beyaz bir arabayı durdurup ona koymuşlar. Ben o arabaya seslenmek istiyorum. Numune Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Güleryüz Apartmanı'nın önünden aldığınız hatırlıyorsanız bize ulaşın” ifadelerini kullandı.

AW114365_05

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Park halinde görüntülendi! İşte o anlarPark halinde görüntülendi! İşte o anlar
Türkiye Sarıkamış'a akın etti! Türkiye Sarıkamış'a akın etti!
Erdoğan ilk kez açıklayacak! Saatler kaldı: 'Sürpriz' detayı...Erdoğan ilk kez açıklayacak! Saatler kaldı: 'Sürpriz' detayı...
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor'

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor'

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.