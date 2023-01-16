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Sözleşmeli er Sabit Türk dehşet saçmıştı! Akılalmaz savunma: Susturmak için yaptım

16.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 26 yaşındaki sözleşmeli er Sabit Türk, 28 yaşındaki eski nişanlısı M.K'nın yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atıp kaçmıştı. İzmir'deki birliğine dönerken yakalanıp tutuklanan Türk'ün mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Türk, "Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım. Olayın ardından şok geçirdim. O yüzden yardım etmeyip olay yerinden kaçtım" dedi.

Sözleşmeli er Sabit Türk dehşet saçmıştı! Akılalmaz savunma: Susturmak için yaptım

Olay, Konya Çumra'da meydana gelmişti. Sözleşmeli er Sabit Türk, eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atıp İzmir'deki birliğine dönerken yakalanmıştı. Mahkemedeki ifadesi ortaya çıkan Türk, "Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım. Olayın ardından şok geçirdim. O yüzden yardım etmeyip olay yerinden kaçtım" dedi.

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"SU SAYACINA BAKACAĞIZ ABLA"

19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana gelen olayda M.K'nın evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi M.K'ya fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan M.K., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Olayın nasıl gerçekleştirildiğinin anlatıldığı iddianamede M.K'nın yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. Dökülen sıvı madde nedeniyle M.K'nın evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi. İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KAPIYI AÇTIKTAN SONRA BANA VE AİLEME KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu Sabit Türk ile saldırı sonrası 4 kez yapılan ameliyat sonrası taburcu olan ve halen tedavisi devam eden M.K. ve taraf avukatları katıldı. Sabit Türk, mahkemedeki savunmasında M.K. ile 2019 yılında internet aracılığıyla tanıştıklarını belirtti. Türk, mahkemedeki savunmasında, ''İnternet üzerinden tanıştık. Ankara'dayken yanıma geliyordu. Olay 19 Haziran'da oldu. Bana sosyal medya üzerinden 'Sen adam değilsin. Sen erkek değilsin' diyordu. Erkeklik gururuma hakaret ediyordu. Bunun nedenini öğrenmek için görüşmek istedim. Önce çalıştığı markete gittim orada yoktu. Daha sonra evine gittiğimde orada da yoktu. Geceyi arabada geçirdim. Ertesi gün evine giderek kapıyı çaldım. 'Kim o' diye ses geldi. 'Benim, benim' diyerek karşılık verdim. Kapıyı açtıktan sonra bana ve aileme küfür etmeye başladı. Ben kendisine zarar vermek istemedim, ama olay oldu. Su saatine bakacağım, diye bir şey söylemedim" dedi.

"SUSTURMAK İÇİN BİR ANLIK ÖFKEYLE ATTIM"

M.K'nın kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini söyleyen Türk, "Merve beni her yerden engellediği için ben onun hesabına para göndererek iletişim kurmaya çalıştım. Kendisi bana küfür ettiği için dekont açıklamalarında küfür ettim. Sıvının zarar verebileceğini bilmiyordum. Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım. Olayın ardından şok geçirdim. O yüzden yardım etmeyip olay yerinden kaçtım" diye konuştu.

M.K. ise, daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, M.K'nın üzerine atılan kimyasal maddenin yeniden tespit edilmesini isteyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı nisan ayına erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan M.K'nın avukatı Aycan Ceylan, Merve için kötü kadın imajı çizilmeye çalışıldığını belirterek, "Beklediğimiz bir savunmaydı. Klasik bir şekilde' psikolojim bozuk, rahatsızım, erkeklik onuruma hakaret etti' şeklindeydi savunmalar. Umarız ki ağır ceza mahkemesi de bunun farkındadır. Nisan ayına ertelendi duruşma. Biz de sanığın savunmasına karşı mahkemeye detaylı açıklamalarımızı sunacağız. Nisan ayındaki duruşmayı karar duruşması olarak bekliyoruz. Kötü kadın imajı çizilmeye çalışıldı. 'Erkeklik onurum, benim zaten psikolojik rahatsızlıklarım vardı, ilaç kullanıyordum' şeklinde savunmaları oldu. Bunun bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta insan dün tanıdığı birisine bile böyle bir şey yapma hakkını kendinde göremez. Kararı verecek heyetin bunun da farkında olduğunu düşünüyoruz. Burada önemli olan husus, bu maddenin öldürme yetisine sahip, olup olmadığı ya da vücudun hangi bölgelerine temas ederse tehlike arz edip etmediği şeklindedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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