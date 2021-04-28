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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır? Öğretmenlik sözlü sınavları ertelenir mi?

28.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır sorusu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde sözlü sınav merkezlerinin hangi tarihte ilan edileceğini duyurmuştu. Mülakatlara çok az bir süre kala adaylar merkezler ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır? Öğretmenlik sözlü sınavları ertelenir mi? İşte yanıtı...

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır? Öğretmenlik sözlü sınavları ertelenir mi?

MEB yayınladığı sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde sözlü sınav merkezlerinin hangi tarihte ilan edileceğini açıklamıştı. Adaylar, mülakatlara az bir zaman kalmışken mülakatlar hakkındaki bilgileri sorguluyor. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI ERTELENİR Mİ?

İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği bulunurken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların en fazla olduğu alanlar arasında yerini almıştı.

Yayınlanan sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde bulunan detaylara göre mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Yine atama takvimi içerisinde bulunan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakat sınavları ise 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’da sona ermiş olacak.

MEB'in yayınladığı öğretmenlik atama takvimi ve önemli tarihler ise şu şekilde:

ogretmenatama

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Öğretmen
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