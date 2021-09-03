Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulaması! Sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri 2021

Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri paylaşılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde okulların açık tutulması konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu nedenle ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenlere büyük iş düştüğünü kaydetti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende sözleşmeli öğretmenlerin atama yerleri açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sonuçlar, https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILDI?

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin

devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı

olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu

yeni açıklanan adaya öncelik tanınır

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav

puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI GEREKLİ EVRAKLAR

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı, (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Elektronik Başvuru Formu,

3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.7. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.