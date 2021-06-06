Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte atama takvimi

Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki çizelgeyle belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir.

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında ise atama tercihleri toplanacak ve bu tercihlerin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde belli olacak.

Birçok öğretmenin katılım sağladığı sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs tarihinde başlamıştı. 3 Mayıs'ta açıklanan başvuru sonuçlarının ardından mülakat sürecine geçilmesiyle, öğretmenler tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Haziran tarihiyle son bulan mülakatların sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu belirtmişti. Ancak konuya ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi.



