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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte atama takvimi

06.06.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 17 Mayıs’ta yapılmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Birçok öğretmenin kaderinin belirlendiği mülakat süreci bugün itibariyle son buldu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte atama takvimi

Birçok öğretmenin katılım sağladığı sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs tarihinde başlamıştı. 3 Mayıs'ta açıklanan başvuru sonuçlarının ardından mülakat sürecine geçilmesiyle, öğretmenler tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Haziran tarihiyle son bulan mülakatların sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı atama takvimine göre, 17 Mayıs-6 Haziran arasında gerçekleştirilen mülakat sürecinin ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte atama takvimi

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında ise atama tercihleri toplanacak ve bu tercihlerin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde belli olacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki çizelgeyle belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte atama takvimi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu belirtmişti. Ancak konuya ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi.


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öğretmen ataması atama
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hatırladığım kadarıyla netleşmişti 3+1 olmuştu kessin olarak

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