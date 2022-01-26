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Sözünü ne taksiciye, ne de belediye çalışanlarına dinletemedi: İşte sonuç ortada

26.01.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de buzlanan yolda kayan taksi bahçe duvarına çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi ve tuz kamyonu da önlerindeki araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Olay sonrası konuşan taksici, ''Benim araba asılı kaldı. Oradan kurtarmaya çalıştım. Beş dakika sonra ikinci araba geldi. Koşa koşa aşağıdan yukarı kaçtım. 'Dur gelme abi' dedim. Abi sağ olsun dinlemedi. Yapıştırdı bizim arabaya. Belediyeyi bekledik. Arabayı yukarıdan götürmeye çalıştılar. İşte sonuç ortada'' dedi.

Sözünü ne taksiciye, ne de belediye çalışanlarına dinletemedi: İşte sonuç ortada

Kaza saat 09.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Rüzgargülü Sokak'ta meydana geldi. İddia göre taksinin şoförü Umut Gökçek, kar yağışının ardından buz pistine dönen yolda yokuş aşağı inmek isterken taksi kaymaya başladı. Taksi yoldan çıkarak bir apartmana ait bahçe duvarına çarparak durabildi. O sırada arkadan başka bir taksinin geldiğini fark eden Gökçek, yolun başına giderek yokuştan aşağı inmek isteyen taksinin şoförünü uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan taksi şoförü yokuştan aşağı inmeye başladı. Yokuşa girince taksi kayarak diğer önündeki taksiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine Sarıyer Belediyesi'ne ait tuzlama kamyonu yolu tuzlamak için sokağa geldi. Kamyon sürücüsü de yapılan uyarıları dikkate almayıp aynı yokuşa girince lastikleri zincirli olmasına rağmen kayarak gelen kamyon taksilere vurdu.

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''ARABAYA BİNMESİYLE KAYMASI BİR OLDU''

Taksi şoförü Umut Gökçek yaşananları; "Saat dokuz civarı yolcu almaya geliyordum. Bu civarlarını taksisi olmadığım için de bazı sokakların ne durumda olduğunu bilmiyorum. Sokak başında rampada durdum. Camdan yola bakmaya çalıştım. Camdan aşağıya bakar bakmaz araba kaymaya başladı. Yukarıdan aşağı kaydık, ikinci arabanın durduğu yerde benim araba asılı kaldı. Oradan kurtarmaya çalıştım. Beş dakika sonra ikinci araba geldi. Koşa koşa aşağıdan yukarı kaçtım. 'Dur gelme abi' dedim. Abi sağ olsun dinlemedi. 'Ben bu yoldan inerim' dedi. Bindi arabaya, arabaya binmesiyle gelip kayması bir oldu. O da yapıştırdı bizim arabaya.

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SÖZÜNÜ BELEDİYE ÇALIŞANLARINA DA DİNLETEMEDİ

Ondan sonra üç saattir falan bekliyoruz. Bir polis gelecek sözde. Daha gelen olmadı. Belediyeyi bekledik, gelsin tuzlasın diye. Geldiler, tuzlamaya çalıştılar. Arabayı yukarıdan götürmeye çalıştılar. Belediye şeflerine dedim, araba yukarıdan kayar. 'Yok, zincir var kaymaz' dedi. İşte sonuç ortada şeklinde anlattı.

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Cevat Akyıldız ise; "Camdan bakıyordum, araba durdu yola baktı, buz olduğunu görünce daha geri alamadan kaydı. İkinci biraz hatalı, dur dedik durmadı. Belediye arabası da tuzlarken kaydı. Tuzsuz yollar şimdi tuz atıyorlar. Burası da bizim yerimiz zor kurtardık garajı" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kar yağışı Sarıyer
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