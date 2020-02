SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak büyük bir kayıpla!

SpaceX Starlink uyduları insanlığı yeni teknolojilerle buluşturma konusunda önemli bir paya sahip. Bu uydular SpaceX tarafından Falcon 9 roketleriyle birlikte uzaya gönderiliyor ve yörüngeye yerleştiriliyor. Yörüngeye yerleşen her bir Starlink uydusu herhangi bir kablolu ağ sistemi olmadan, sadece uydu yoluyla dünyaya yüksek hızlı internet sağlamaya başlıyor. Elon Musk'ın en çılgın projelerinden biri olan Starlink kapsamında bugüne kadar 220 adet uydu uzayla buluştu. Bu sayıyı 300'e tamamlamak isteyen şirket, bugün Starlink 4 görevi adı altında 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi.

SPACEX 60 STARLİNK UYDUSUNU DAHA UZAYA GÖTÜRDÜ

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX içinde 60 adet Starlink uydusu bulunan Falcon 9 roketini bugün Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı. Falcon 9 roketi başarılı bir şekilde görevini tamamladı ve 60 Starlink uydusu istenildiği gibi yörüngeye yerleşti. Buraya kadar her şey olağan akışında ilerlese de en büyük sürpriz Falcon 9 roketinin dünyaya inişi sırasında yaşandı.

FALCON 9 ROKETİ GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLADI AMA...

Falcon 9 roketleri, görev sonrası dünyaya geri dönebilen ve yeni görevlerde kullanılabilen bir roket teknolojisine sahip. SpaceX Falcon 9 roketlerini indirmek için ''Of Course I Still Love You'' adlı bir gemiyi kullanıyor. Starlink 4 görevi için de bundan başka bir plan yapılmadı ve hedefler Falcon 9 roketinin Atlantik Okyanusu'nda bekleyen gemiye başarılı bir şekilde indirilmesiydi. Ama Falcon 9 roketi, gemiye iniş sırasında çok yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve okyanusa düştü.