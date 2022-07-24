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SpaceX uzaya 53 Starlink uydusu daha gönderdi! İstanbul semalarında da görülmüş ve heyecan yaratmıştı

24.07.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Muks'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılan Starlink uyduları önceki akşam İstanbul semalarında görülmüştü. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları gören vatandaşlar heyecan yaşamış ve o anları cep telefonlarıyla kaydetmişti. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerin Starlink uydularına ait olduğu ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki yıllarda sıkça konuşulacak olan küresel internet sistemi Starlink için Falcon 9 roketiyle 52 adet uydu daha uzaya fırlatıldı.

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, NASA'nın ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan fırlattığı Falcon 9 roketi ile uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi. Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 2 bin 957’ye ulaştı. Başarılı fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nin bir parçası olan ve uzay kumsalı olarak da Cape Canaveral açıklarında Atlantik Okyanusu'nda bulunan alana başarılı şekilde iniş yaptı.

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Söz konusu fırlatma SpaceX’in bu yıl yaptığı 33’üncü, temmuz ayındaki 6’ncı görevi oldu. Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 2 bin 957’ye ulaştı.

JEOMANYETİK FIRTINA NEDENİYLE DÜŞMÜŞTÜ

SpaceX tarafından geçtiğimiz şubat ayında fırlatılan 49 Starlink uydusundan 40’ı güneşten gelen büyük bir radyasyon patlamasıyla tetiklenen jeomanyetik fırtına nedeniyle düşmüştü. Şirketten yapılan açıklamada, uyduların fırlatılmadan bir gün sonra jeomanyetik fırtınadan etkilendiği belirtilmiş, ilk sistem kontrolleri esnasında bir arıza tespit edilmesi durumunda uyduların hızlı ve güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmelerini ve yakılmalarını sağlamak için ilk başta rutin olarak düşük yörüngelere yerleştirildikleri aktarılmıştı.

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32 ÜLKEDE AKTİF

Starlink projesi ile SpaceX, şu anda 32 ülkede uzaydan internet sağlıyor. Hizmetin 2023 yılında ise Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ HEYECAN YARATTI

Starlink uyduları geçtiğimiz Cumartesi akşamı İstanbul semalarında da görüldü.
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Gökyüzünde harekete eden sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları da ortaya atıldı.
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Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Starlink starlink internet
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