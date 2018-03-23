KADIN

Sperm alerjisi hakkında bilmeniz gerekenler

Arya Demir Arya Demir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 23.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Uzmanlar, 'gebelikten korunmak için geri çekme yöntemi önerdiğimiz bir şey değil' diyor. Ancak insanlar gebe kalmak istememenin dışında başka nedenler yüzünden de geri çekme yöntemini kullanmak zorunda kalabiliyor. Örneğin, sperm alerjiniz varsa...

Sperm alerjisi hakkında bilmeniz gerekenler

Sperm alerjisi, bazen semen alerjisi veya seminal plazma duyarlılığı olarak adlandırılır ve bir erkeğin semeninde (meni sıvısı) bulunan proteinlere nadir bir alerjik reaksiyon oluşturur.

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Sperm alerjisi, ilişkiden sonra erkeğin spermine veya spermin sıvısına karşı kadındaki vajinal değişikliklere verilen alerji tanımıdır.

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Sheffield Üniversitesi'nde androloji profesörü olan Allan Pacey, ''Kimse bunun tam olarak nedenini bilmiyor. Tıpkı polen ya da bir yiyeceğe karşı verilen alerjik reaksiyon gibi vücut bunu ''yabancı'' olarak algılıyor. Ne yazık ki, sperm alerjisi, bir insanın yediği ya da yaşam tarzı seçimlerinden etkilenmiyor. Bunun anlamı, bir erkeğin alerjiye neden olma olasılığını azaltmak için spermlerinin bileşimini değiştirmek için yapabileceği hiçbir şey yoktur.

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Semen alerjisi veya duyarlılığı gösterebilen bir grup farklı semptomlar vardır ve bunlar şiddetli olarak değişir. Belirtileri klasik alerji belirtileridir. Vajinada yanma, şişme, ağrı, kaşıntı, kızarıklık gibi bilinen klasik alerji belirtileridir. Bazen sistemik hale de gelirse, lokal değil de tüm vücutta da alerji belirtileri görülebilir. Yüzde, kolda veya bacakta da görülebilir. Bu belirtiler birkaç saat veya birkaç gün sürebilir.

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Durumun resmi olarak teşhis edilmesini sağlamak için, bir tıp uzmanı tarafından yapılan bir cilt testi yaptırmanız gerekir.

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Tedavide en pratik yöntem kondom (prezervatif) kullanılmasıdır. Bunun dışında ilişki öncesi anti-alerjik ilaçlar alınması, desensitizasyon (immünoterapi) tedavileri gibi uygulamalar da vardır.

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