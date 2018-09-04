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Spider-Man'de Black Cat göründü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Insomniac Games, Marvel's Spider-Man'in City That Never Sleeps indirilebilir içerik paketinin ilk bölümü olan The Heist için ilk teaser videoyu takipçileri ile paylaştı.

Spider-Man'de Black Cat göründü!

Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Insomniac Games, Marvel's Spider-Man “City That Never Sleeps” indirilebilir içerik paketinin ilk bölümü olan ‘The Heist’ için ilk teaser videoyu takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz hafta duyurulduğu üzere, ana oyunu oynarken, Black Cat'in şehre döndüğünün farkına varacaksınız ve Black Cat Spider-Man ile oynamak için şehrin etrafına ipuçları bırakacak.

Marvel's Spider-Man: The Heist'de Black Cat sonunda kendini ortaya çıkaracak. The Heist yeni görevler ve zorlukların yanı sıra yeni bir düşman grubu ve kilidini açmak için üç ilave giysi içerisinde barındıracak.

Marvel's Spider-Man'de Black Cat yüzünü gösterdi!

Oyunun genel atmosferine uygun bir kostümle karşımıza çıkacak olan Black Cat, kendi hikayesinin de biraz daha ciddi olacağının sinyallerini veriyor. DLC'nin ilk bölümünün adı Marvel's Spider-Man: The Heist olarak duyuruldu ve 23 Ekim'de bizlerle olacak.

Spider-Man'in çıkışına oldukça az bir süre kaldı diyebiliriz. Sinister Six ile mücadele içerisinde olan kahramanız bir yandan da Black Cat ile uğraşmak zorunda kalacak.

Oyunun ambargosu yarın akşam 17:00'dan itibaren kalkmış olacak sevgili Teknolojioku takipçileri. Ambargonun kalkması ile beraber bizimde yazılı ve video incelememiz sizlerle olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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spider man marvel

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