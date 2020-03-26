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Spor hocası korona hastası anlattı: Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti

26.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

İtalya’da koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan ve 17 gündür hastanede tedavi gören 38 yaşındaki Fausto Russo, hastane odasından yaşadıklarını anlattı.

Spor hocası korona hastası anlattı: Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti

Fausto Russo, hiçbir kronik hastalığı olmamasına ve sigara içmemesine rağmen hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi.

Lazio bölgesindeki Latina kentinde yaşayan 38 yaşındaki spor eğitmeni Russo, 5 Mart’ta yüksek ateşle başlayan ilk belirtilerin ardından 8 Mart’ta hastaneye kaldırıldı.

Altı gün boyunca solunum cihazına bağlı kalan Russo'nun tedavisi halen Latina Santa Maria Goretti Hastanesi’nde sürüyor.

Fausto Russo, hastanedeki 17. gününde İtalya’daki Yabancı Basın Derneği’ne video konferans yoluyla yaptığı açıklamada hastalığın ilk evrelerini şöyle anlattı:

“5 Mart Perşembe günü işteyken kendimi iyi hissetmemeye başladım, eve gittim ve ateşimi ölçtüm. 38 dereceydi. Doktoru aradım, doktorun tavsiye ettiği ateş düşürücüyü aldım. Ama ateşim ertesi günlerde düşmüyordu.

"Özellikle de solunum krizleri artıyordu. Pazar günü artık neredeyse nefes alamıyordum, bu yüzden ambulans çağırdım. Beni doğrudan bulaşıcı hastalıklar hastanesine getirdiler. Yapılan testlerle hem zatürre hem de Covid-19 teşhisi koyuldu.”

'GENÇ OLMASAYDIM BUGÜN BURADA OLMAZDIM'

Bu hastalıktan önce herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını da belirten Russo, genel sağlık durumu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“38 yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti.”

Spor salonu işlettiğini, bir futbol takımının eğitmenliğini yaptığını söyleyen Russo, “Çok aktif bir hayatım vardı. Ama kendini bir anda hastane yatağında nefes alamaz halde buluyorsun” dedi.

Russo, “Koronavirüs taşıyan binlerce kişi normal durumda, normal bir biçimde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu virüs, akciğerleri ele geçirince sorun yaratıyor. Akciğerlere agresif biçimde saldırıyor. Çok ağır bir zatürreye dönüşüyor. Koronavirüsün yol açtığı zatürre yıkıcı, çok güçlü” diye konuştu.

“Nefes alamama hissi çok çirkin” diyen Russo, bu hissi su altında nefes almaya çalışmaya benzetti.

Russo, “Farklı bir fiziksel yapıda olsaydım ya da bu yaşta olmasaydım muhtemelen bugün burada olmazdım” dedi.

ROMATİZMA İLACI KULLANILDI!

Russo, Latina Santa Maria Goretti Hastanesi’ndeki doktorların koronavirüse karşı deneme aşamasında olan bir romatizma ilacını kullanmayı teklif ettiğini ve kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini anlattı.

“Tocilizumab” adlı romatoid artit ilacını kullanan Russo, “Bu ilacı aldıktan 2-3 gün sonra durumum yüzde 60-70 civarında iyileşmeye başladı” dedi.

Russo, “Bu mücadelenin gerçek kahramanları doktorlar ve hemşireler” diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

'Semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyen bir virüs'
Russo, ilk ne zaman koronavirüsten kuşkulandığını sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Cumartesi’yi Pazar’a (7-8 Mart) bağlayan gece hiç uyuyamadım. Solunum sistemimde bir sorun olduğunu hissediyordum. Beni acil durum hattını aramaya iten bu oldu.”

Virüsü nasıl kaptığını bilmediğini söyleyen Russo, “Virüs taşıdığı belirlenen hiç kimseyle temasım olmamıştı. Ama iş yerimde bulaştığını tahmin ediyorum” dedi.

Russo, virüsü taşıyan herkesin hastalık belirtisi göstermediğini ancak bu kişilerin de virüsü bulaştırabildiğini vurgulayarak “Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor” diye konuştu.

Russo bu nedenle zaruri ihtiyaçlar dışında evden çıkılmaması, başkalarıyla temas kurulmaması çağrılarına uyulması gerektiğini söyledi.

Yaşadıklarının hayata bakışını değiştirdiğini belirten Russo, “Hastalık ufak şeylere daha fazla önem vermek gerektiğini anlamamı sağladı. Örneğin nefes almanın, yürüyüş yapmanın, sarılmanın, bir kadeh şarabın, özgürlüğün kıymetini bilmeyi öğretti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Covid-19 FAUSTO RUSSO

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