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  4. Spor karşılaşmalarında yeni dönem: Çirkin saldırı sonrası harekete geçildi! Cezalar artırılıyor

Spor karşılaşmalarında yeni dönem: Çirkin saldırı sonrası harekete geçildi! Cezalar artırılıyor

13.12.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası spor müsabakalarında yeni dönem için harekete geçildi! 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hakkında açıklama yapan Bakan Tunç, cezaların artırılacağının sinyalini verdi.

Spor karşılaşmalarında yeni dönem: Çirkin saldırı sonrası harekete geçildi! Cezalar artırılıyor

Son dakika haberi: Pazartesi akşamı MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca ve 2 kişinin maç sonu sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırması Adalet Bakanlığını harekete geçirdi. Bakan Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin caydırıcılık açısından yeniden değerlendirileceğini belirtti.

CEZALAR ARTIRILIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni düzenlemeyle ilgili şu detayları paylaştı:

"Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların Cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız."

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Halil Umut Meler Faruk Koca
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