"Spor kulüplerimizi bütün branşlarda desteklemeye varız"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 17 yılda her alanda çok ciddi dönüşümler gerçekleştirdiğini, bunların içerisinde spor alanlarının da bulunduğunu anımsatan Kasapoğlu, "2002 yılında ülkemizde bin 500 adet spor tesisi vardı, bugün bu tesis 5 bine yakın bunu yerel yönetimlerimizin ve kulüplerimizin inşa ettiği tesislerle birleştiğinde tesis sayısı 2 misline çıkıyor. Tesisleşme alanında ülkemizin tüm Avrupa ülkeleriyle ciddi anlamda rekabet edeceğini ve tesislerimizin hem kalite hem yenilik açısından onların çok önünde olduğunu bizzat gittiğimiz ülkelerde görüyoruz. Bu yeterli mi değil, bunun üstüne daha çok şey katacağız, spor tesislerimiz sporcularımızla anlamlı, spor engel tanımaz yaklaşımımız var. Genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden tesislerimizi dolduracağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, tesislere gündüz gitme fırsatı olmayan kişiler için saat sınırlamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, herkesin spor tesislerini kullanmasını istedi.

Bakanlık olarak ülke geneline ciddi yatırımlar yaptıklarını ve bunları yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirmenin daha anlamlı olduğunu anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sabah İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekci ile toplantı yaptık. İzmir'i spor noktasında nasıl daha yüksek noktalara taşırız diye. Gerçekten kendilerinin çok ciddi çok güzel projeleri var. İzmir'den şampiyonlar çıkacak, İzmir'de toplumun her kesimini sporla buluşturacak yaklaşımları var. Biz de toplantı neticesinde her mahalleye bir spor salonu işletilebilir ölçekli bir havuz ve Gençlik Merkezi noktasıyla kendileriyle anlaşmaya vardık. Bu vesileyle İzmir'imize heybemiz dolu geldik, İzmir'imiz ve İzmirlimiz için helali hoş olsun."

- "Sadece futbol değil 60'dan fazla branşımız var"

Bakan Kasapoğlu, spor kulüpleriyle çok ciddi iş birliğine ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Bu spor kulüpleriyle olan iş birliğini daha da arttırarak daha yüksek bir noktaya taşıyacağız. Sadece futbol değil 60'dan fazla branşımız var. Bu vesileyle ben Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'ndan işi daha geniş tutmalarını istiyoruz. Biz de bakanlık olarak ne gerekiyorsa, her daim gençliğin, bu milletin emrinde olduğumuz gibi bu noktada da farklı alanda sporcular yetiştirme, farklı branşlarda şampiyonlar çıkarma adına spor kulüplerimizi bütün branşlarda desteklemeye varız, var olacağız." ifadelerini kullandı.