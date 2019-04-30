Spor salonu inşaatında iskele çöktü: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde spor salonu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki spor salonu inşaatında çalışan Hasan Karamazak, iskelenin çökmesi sonucu tahta kalıpların altında kaldı.
Olayı gören mesai arkadaşları, Karamazak'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karamazak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum