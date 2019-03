SATUK TOPALOĞLU - Adana'da spor salonu işletmecisi Murat Yüksel hakkında iş yerinde rap grubu 50 Cent'e ait "Murder One" ve Dr. Dre'nin "Keep Their Heads Ringin" isimli şarkıları telif hakkı ödemeden çaldığı iddiasıyla "manevi ve mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yüksel hakkındaki şikayet üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli için "manevi ve mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP), Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) izinsiz çalınan eserler için hak sahibi belgesi sundukları belirtilerek, şikayetçi oldukları bildirildi.

Şüphelinin yetkilisi olduğu "GYM Balance" adlı iş yerinde yapılan tespitlere değinilen iddianamede, "Yüksel'in hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin almaksızın ve telif hakkı ödemeden ünlü rap grubu 50 Cent'e ait 'Murder One' ve Dr Dre'nin 'Keep Their Heads Ringin' isimli eserleri iş yerinde müşterilere hizmet verilen kısımda bilgisayar ve ses sistemi üzerinden umuma arz ettiği belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.