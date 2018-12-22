"Sporda Çocuk Koruma Programı'nı başlatacağız"

BURCU ÇALIK - Dezavantajlı bireylere yönelik spor ve sanat faaliyetleri yürüten Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübünün Genel Başkanı Özcan Gül, çocukların yer aldığı spor faaliyetlerinde çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel ve etnik tüm olumsuzluklara karşı korunmasını içeren "Sporda Çocuk Koruma Programı"nı başlatacaklarını bildirdi. ASP Gençlik ve Spor Kulübünün 15 Aralık'ta yapılan olağan genel kurulu sonucu genel başkan seçilen Özcan Gül, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 81 şube aracılığıyla çocuk, engelli, yaşlı grupların içinde olduğu dezavantajlı bireylere hizmet verdiklerini anlatan Gül, "Hali hazırda 46 spor branşında 9 bin 835 lisanslı sporcumuz düzenli olarak spor faaliyetlerine katılıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız var. Gençlerimizi ve engelli sporcularımızı olimpiyat ve paralimpik oyunlarda görmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve spor federasyonları ile ilişkileri son derece önemsiyoruz ve bu alanda çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda sosyal ve toplumsal meselelere karşı farkındalık artırıcı çalışmalar da yürüttüklerinin altını çizen Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda milli bir duruş ortaya koymayı önemsediklerini söyledi. - "Elde edilen başarılar hayata tutunmalarını kolaylaştırıyor" Bu noktada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının politikalarını destekleyici çalışmalarla dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet ürettiklerini belirten Gül, "Özellikle aktif şekilde spor yapan dezavantajlı bireylerin yeni bir üst kimlik olan sporcu kimliği ile elde ettikleri başarılar sayesinde hayata tutunmalarının kolaylaştığını, öz güvenlerinin arttığını, olumlu motivasyonlar yaşadığını gözlemliyoruz." dedi. Gül, "Yönetim kurulu olarak ilk önceliğimiz uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve Türkiye'ye örnek olacağına inandığımız yeni yönetim organizasyon yapısının hayata geçirilmesini sağlamak. Bu organizasyon yapısında kulüp yapımız içindeki zorunlu organlar dışında Sporda Çocuk Koruma Kurulu, Olimpik Kurul, Paralimpik Kurul, Proje ve Dış İlişkiler Kurulu, Espor Kurulu, Eğitim ve Bilim Kurulu gibi politika ve stratejik planlamaların hazırlanacağı üst kurullar olacak." bilgisini paylaştı.

- Bin 197 yaşlı lisanslı sporcu ASP Gençlik ve Spor Kulübünün özellikle devlet koruması altındaki çocuklar, engelliler ve huzurevlerinde kalan binlerce dezavantajlı bireye ulaştığını ifade eden Gül, 60 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik "bocce ligi"nin de resmi statü kazandığını anımsattı. Şu an 78 ilde 103 huzurevinde kalan bin 197 yaşlının lisanslı sporcu kimlikleriyle resmi müsabakalara katıldığını belirten Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan "Aktif Yaşlanma" hedefi doğrultusunda huzurevlerinde kalan yaşlılar için başlatılan Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nin Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması ve dünya ligi haline dönüştürülmesi çalışmalarına destek olacaklarını aktardı. - "Sporda Çocuk Koruma Programı'nı uygulamaya koyacağız" Toplam 2 bin 611 kız çocuğunun da lisanslı sporcu olarak spor faaliyetlerinde yer aldığını aktaran Gül, "Uzun süredir üzerinden çalıştığımız, Avrupa ve dünya örneklerini inceleyerek geliştirdiğimiz ve her aşamasını prosedüre bağlayarak standartlaştırdığımız Sporda Çocuk Koruma Programı'nı 81 ilimizdeki şubelerimizde uygulamaya koyacağız." diye konuştu.