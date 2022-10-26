Spotify'da yüzler gülüyor! Ancak zam gelebilir

Spotify'da yüzler gülüyor gibi görünüyor. Apple Music, YouTube Music ve Deezer gibi rakipleri bulunan şirketin üçüncü çeyrekte tahminlerin üzerinde bir performans sergilediği ortaya çıktı. Bu performans, Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı ve ücretli abone sayısında yaşandı.

SPOTIFY BEKLENTİLERİ AŞTI

Bloomberg'in aktardığına göre, Spotify, üçüncü çeyrekte aylık aktif kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 456 milyon olarak bildirdi ve analistlerin 450,7 milyonluk tahminlerini geride bıraktı. Spotify ücretli abone tahminlerini de aştı. Şirketin ücretli abone sayısı yıllık yüzde 13 artarak 195 milyona yükseldi. Böylece bazı yatırımcıların işletmenin çalkantılı bir ekonomik ve enflasyonist dünya ortamındaki koşulları atlatabileceğine dair beklentilerini güçlendirdi.

Spotify'ın üçüncü çeyrek geliri ise analistlerin 3.02 milyar euro düzeyindeki beklentilerini aşarak 3.04 milyar euro'ya ulaştı.

Spotify, bu çeyrekte gelirinin yüzde 13'ünü oluşturan reklam satışlarından 385 milyon euro kazandı. Üçüncü çeyrek satış gelirinin %19 arttığını bildiren şirket, ancak satışların "zorlu bir makro ortam" nedeniyle beklenenden daha yavaş olduğunu söyledi.

SPOTIFY'DA FİYAT ARTIŞI OLABİLİR

Spotify abonelerine kötü haberi ise CEO Daniel Ek verdi. Ek, ABD'de bir fiyat artışı düşündüğünü, ancak önce bu konuyu şirkete müzik sağlayan plak şirketleri ile görüşmek istediğini söyledi. Yani Spotify'a yakında zam gelebilir.



