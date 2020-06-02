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Spotify'dan George Floyd için sessizlik kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

ABD'de George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, birçok şirketi harekete geçirdi. Spotify da George Floyd'un anısına iOS ve Android uygulaması için sessizlik kararı aldı.

Spotify'dan George Floyd için sessizlik kararı!

George Floyd... ABD'de başlayan protestoların simge ismi. Bir polisin dizi altında 'nefes alamıyorum' diyerek yaşamak için çabalayan Floyd, maalesef aramızdan ayrıldı. Onun bu şekilde öldürülmesi ABD kamuoyunda tepkiye sebep oldu. ABD'nin birçok eyaletinde ve şehrinde protestolar başladı, yüzlerce mağaza yağmalandı. Google ve Sony gibi şirketler ise 'bu durumda eğlenmek doğru değil' diyerek önemli etkinliklerini iptal ederek söz konusu olaya tepkilerini koydu. Müzik servisi Spotify da bu konuda aldığı bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

SPOTİFY GEORGE FLOYD İÇİN SESSİZLEŞECEK

Spotify, George Floyd anısına çalma listelerine ve podcast'lere 8 dakika 46 saniyelik bir parça ekleyecek. Parçada herhangi bir ses olmayacak, tamamen saygı duruşu niteliğinde sessizlik içerecek. Parçanın 8 dakika 46 saniye olmasının ise anlamlı bir nedeni var.

Spotify

NEDEN 8 DAKİKA 46 SANİYE?

George Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in dizi Floyd'un boynunda tam 8 dakika 46 saniye boyunca kaldı. Bu da Spotify için anlamlı bir gönderme. Spotify'in blog yazısına göre söz konusu sessiz parça salı gününden (bugünden) itibaren Spotify'da yer almaya başlayacak.

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