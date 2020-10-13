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Spotify yayın lisansını alıyor iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

RTÜK tarafından lisans alması için 72 saat süre tanınan Spotify'ın lisans başvurusunu yapacağı öğrenildi. İddialara göre Spotify lisans başvurusu ile birlikte Türkiye'de temsilcilik de açacak.

Spotify yayın lisansını alıyor iddiası!

Spotify lisans başvurusu yapmadığı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uyarı almıştı. RTÜK, Spotify dahil 3 farklı siteye de lisans başvurusunda bulunmaları için 72 saat süre tanımıştı. Bu gelişmelerden sonra ''Spotify engelleniyor mu? Spotify Türkiye'den çıkacak mı?'' gibi sorular sosyal medyanın gündemine gelmişti. Nitekim, ortaya çıkan iddialar bu soruların tam tersini işaret ediyor gibi görünüyor.

SPOTİFY YAYIN LİSANSINI ÇIKARTIYOR MU?

İddialara göre Spotify Türkiye'de lisansını alacak. Yayın lisansına ek olarak Spotify, Türkiye'de temsilcilik de açacak. Böylece Spotify'ın engellenmesi ya da erişim engeli ile karşılaşması söz konusu olmayacak. Tabi ki iddialar bu yönde.

Spotify'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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