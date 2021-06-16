HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sputnik V aşısı sisteme dahil oluyor! "2 hafta içinde uygulama başlayacak"

Sputnik V aşısı sisteme dahil oluyor! "2 hafta içinde uygulama başlayacak"

16.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüse karşı sürdürülen aşılama çalışmalarında, Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısının da devreye gireceği belirtildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacağını belirterek, "Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97" dedi.

Pandemi ile mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, Çin'in Sinovac ve Almanya'nın BioNTech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

"ANTİKOR OLUŞTURMA ORANI YÜZDE 97"

Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek, "Bütün veriler de antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu aşının mekanizmasında 'postacı' olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor. Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor. Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici. İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor. Ben de BioNTech aşısı gönüllüsü olarak 3'üncü aşımı Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim uygun görülürse" diye konuştu.

AŞIDAN SONRA AĞRI KESİCİ UYARISI

Doç. Dr. Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olmayacağına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu alerjisi olanlar gönül rahatlığı ile aşı yaptırabilir. Gebeler gebeliğin ilk 3 ayından sonra emziren anneler gönül rahatlığı ile yine bu aşılarımızı yaptırabilirler. Halkımız güvenerek aşısını yaptırsın. Aşı yaptırdıktan sonra banyo yapmalarında bir sakınca yok. Ağrı kesici çok miktarda almadıkları sürece olumsuz bir etkisi olmaz; ama çok abartmamak lazım çünkü antikor oluşumunu olumsuz etkileyebilir. İlk 3 günde ağrı kesici alınmaması önemli. Çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı varsa tabi ki eziyet çekmesinler; alabilirler, miktarı abartılı şekilde almasınlar. Aşılar; mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir, hafif grip belirtileri yapabilir. Burada da dikkat edilecek husus; aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davransın."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Burdur'da polis memurunun sır ölümü!Burdur'da polis memurunun sır ölümü!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.