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'Sputnik V aşısının fiyatı Batı'dakilere göre çok daha düşük olacak'

23.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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'Sputnik V aşısının fiyatı Batı'dakilere göre çok daha düşük olacak'

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatının Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketlerinin aşılardan çok daha düşük olacağı açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin tanıtımını yaptığı Sputnik V Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescil edilen aşısı olan Sputnik V’nin fiyatının Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketlerinin ürettiği aşıların fiyatından çok daha düşük olacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Bir doz için Pfizer'in açıkladığı 19.5 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık fiyatı, aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları için kişi başına iki doz gerekiyor. Sputnik V’nin fiyatı çok daha düşük olacak” ifadelerine yer verildi.

Yıllardır yapılan araştırmalarla sağlık için olumsuz bir sonuç yaratmadığı teyit edilen insan adenovirüsü temelinde geliştirilen Sputnik V aşısı, dünyanın koronavirüse karşı tescilli ilk aşısı. Rus aşı, klinik testlerin üçüncü fazının sonuna ve seri üretimin başlangıcına en yakın olan, dünyada geliştirilmekte olan 10 aşıdan biri olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinde yer alıyor.

Sputnik V şu anda Rusya, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Venezüella ve Brezilya dahil bir dizi başka ülkede klinik testlerden geçiyor. Rusya’da klinik çalışmaların üçüncü aşamasından elde edilen verilerin ilk analizi sonucunda Sputnik V'nin yüzde 92 oranında etkisini gösterdiği gözlemlendi. Aşıyı üretmek için ortaklık çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V üretiminin Hindistan ve Çin'de devam ettirilebileceğini açıklamıştı.

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