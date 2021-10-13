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Squid Game 111 milyon kişi tarafından izlendi, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu

13.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım dizisi oldu.

Squid Game 111 milyon kişi tarafından izlendi, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu

Squid Game, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım dizisi oldu.

Güney Kore yapımı dizi, yayınlandıktan sonraki ilk 28 gün içinde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve aynı dönemde 82 milyon kullanıcının izlediği Bridgerton dizisini geçmiş oldu.

Netflix, hesaplamasında her bölümü en az iki dakika boyunca izleyen kullanıcıların sayısını temel alıyor.

Squid Game'in başarısı, uluslararası yapımlara öncelik verme amacının da doğru bir hedef olduğuna işaret ediyor. Netflix'in Fransız yapımı Lupin dizisi de başarılı uluslararası yapımlar arasında gösteriliyor.

CNN'e konuşan Netflix yöneticisi Minyoung Kim, Squid Game'in tahminlerinin de ötesinde başarı gösterdiğini söyledi.

Dokuz bölümlük dizi Eylül ayında yayına girdi. Dizi, Güney Kore'nin unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynayarak para kazanmaya çalışanların hikayesini anlatıyor.

Para ödülü 45.6 milyar Kore won'u (yaklaşık 38 milyar dolar). Ama oyuncular kaybettiklerinde oyunun ölümle sonuçlanabileceğini sonradan fark ediyor.

Dizinin popülaritesi sonucu, karakterler ve hikayeyle bağlantılı çok sayıda kıyafet, ayakkabı gibi çeşitli ürünler de satışa çıktı.

Netflix'in 80'den fazla ülkede yayınlanan dizisi kulaktan kulağa yayılarak ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bütün dünyada fenomen haline geldi.

Netflix Şubat ayında, Güney Kore yapımı film ve dizilerine 500 milyon dolar ayırmayı planladıklarını duyurmuştu.

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