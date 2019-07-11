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Srebrenitsa Katliamının 24. yıl dönümünde 33 şehit toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Srebrenitsa Katliamının 24.

Srebrenitsa Katliamının 24. yıl dönümünde kimlikleri yeni tespit edilen 33 sivilin kalıntıları toprağa verildi.
Srebrenitsa Katliamının üzerinden 24 yıl geçse de acılar dinmiyor. Bosna savaşı sırasında ülkenin dört bir yanında Müslüman nüfusu hedef alan toplu katliamlardan sadece biri olan Srebrenitsa Katliamının 24. yıl dönümünde kimlikleri yeni tespit edilen 33 şehidin kalıntıları, Srebrenitsa’daki Potoçari Şehitliği’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Türkiye’yi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun temsil ettiği programda Kasapoğlu’na Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.
Bu yıl toprağa verilen en yaşlı soykırım kurbanı, 82 yaşında öldürülen Şaha Tsvrk ve en küçük yaştaki soykırım kurbanı ise 16 yaşında öldürülen Osman Tsvrk oldu. Toprağa verilenler arasında baba ve oğul olan Zaim Pilav (1946) ve Fuad Pilav (1976) da yer aldı. Kasım ve Asım İsakoviç ile Fahrudin ve Ziyo Muyiç kardeşler de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Potoçari’deki cenaze törenine Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ve Bosna Hersek’in dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı.
Potoçari’deki anıt mezarlığa bugüne kadar 6 bin 610 ve Potoçari dışındaki aile kabristanlarına ise 234 Srebrenitsa soykırımı kurbanı defnedildi. Bini aşkın Srebrenitsa kurbanının kalıntılarına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

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