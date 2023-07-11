Srebrenitsa katliamının baş sorumlusu Ratko Mladiç kimdir? "Bosna kasabı" Sırp komutan Ratko Mladiç öldü mü, nasıl yakalandı?

Srebrenitsa katliamı ve Ratko Mladiç hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Srebrenitsa soykırımı; 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa topraklarında yaşanan en büyük katliamdır. Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu birçok Bosnalı'yı gözünü kırpmadan öldürmüştür. İşte Bosna Kasabı olarak bilinen Ratko Mladiç hakkında bilgiler...

RATKO MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladiç 12 Mart 1942 tarihinde dünyaya geldi.

Sırp general Ratko Mladiç komutasındaki askeri birlikler 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'yı işgal etmiştir.

Sivillere yönelik katliamlar nedeniyle kaçmaya çalışan Boşnaklar, 110 kilometre uzaklıktaki Tuzla şehrine ulaşarak kurtulmaya çalıştı. Sivillerin birçoğu, bu yolda Sırp çetniklerce yakalanıp öldürüldü. Aralarından çok az kişi, Tuzla'ya varabildi.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi.

Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar. Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Srebrenitsa Katliamı; 2. Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak bilinmektedir.

Srebrenitsa katliamından 15 yıl sonra 27 Haziran 2017 tarihinde Hollanda Mahkemesi, Hollanda askerlerinin yasa dışı hareket ettiğine, Hollanda'nın kısmen hatalı olduğuna karar vererek Hollanda askerlerini suçlu buldu. Mahkeme, Srebrenitsa'da ölümlerin yüzde 30'undan Hollanda hükûmeti sorumlu tuttu.

Lahey Adalet Divanı bir hafta süren katliamın bir 'soykırım' olarak kabul etti ancak Sırbistan'ın sorumlu tutulmayacağına karar verdi.

Srebrenitsa Katliamında 10 bine yakın sivil kadın, erkek ve çocuk öldürüldü.

SREBRENİTSA KATLİAMI'NIN BAŞ SORUMLUSU RATKO MLADİÇ NASIL YAKALANDI?

Ratko Mladiç, yaklaşık 16 yıl saklandıktan sonra 26 Mayıs 2011'de sahte kimlikle Sırbistan'da yakalandı.

Ratko Mladiç yargılanmak üzere Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi'ne teslim edildi. 16 Mayıs 2012'de başlayan dava, 2016'nın aralık ayında tamamlandı. Mladiç'e emri veren, yani katliamın siyasi sorumluları ise Radovan Karaciç ve Slobodan Miloşeviç'ti. Miloşeviç 2006'da Lahey'de yargılanırken hayatını kaybetti.

Karaciç ise soykırımdan suçlu bulundu ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

RATKO MLADİÇ ÖLDÜ MÜ?

"Bosna kasabı" olarak bilinen Ratko Mladiç'in öldüğüne yönelik çıkan haberler Laahey Mahkemesi tarafından yalanlanmıştır.

Srebrenitsa katliamına ilişkin onlarca soykırım suçlusu ise aradan yıllar geçmesine karşın hala yakalanabilmiş değil.

