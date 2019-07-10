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Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: - "Srebrenitsa'da yaşanan soykırım aslında bir milleti yok etme girişimiydi. Kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir andır, bir tarihtir Srebrenitsa" - "Srebrenitsa katliamı yalnızca Bosna Hersek'te değil tüm dünyada acının ve adalet anlayışının sembolü haline gelmiştir"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa'da yaşananların aslında bir milleti yok etme girişimi olduğunu belirterek, "Kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir andır, bir tarihtir Srebrenitsa." dedi.

Özen, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, soykırımda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi'ne katılmak üzere 8-9 Temmuz tarihlerinde Bosna Hersek'te bulunduklarını ifade eden Özen, "Srebrenitsa'da katledilen 33 şehidin daha toprağa verilmek üzere düzenlenen anma töreninde Boşnak kardeşlerimizle bir arada bulunup acılarını paylaşma imkanımız oldu." diye konuştu.

Refik Özen, Srebrenitsa'da 24 yıl önce yaşananların bir soykırım olduğunu vurgulayarak "Srebrenitsa katliamı yalnızca Bosna Hersek'te değil tüm dünyada acının ve adalet anlayışının sembolü haline gelmiştir. Srebrenitsa'da yaşanan soykırım aslında bir milleti yok etme girişimiydi. Acılar ve hüzünler taze olmakla birlikte halen evladını ya da tanıdığını toprağa verememiş bedenlerine ulaşılamamış binlerce can bulunmaktadır. Kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir andır, bir tarihtir Srebrenitsa." ifadelerini kullandı.

Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Hollandalı BM askerlerinin koruması altındaki güvenli bölge Srebrenitsa'da bir katliam yaptığını anımsatan Özen, şunları kaydetti:

"Ortaçağ Avrupasının bakış açısıyla Avrupa'nın merkezinde, Bosna'da yaşanan katliama sessiz kalınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü ve büyük Türkiye, yine mazlum coğrafyalarda dün olduğu gibi bugün de ümit olmaya devam edecektir. Bu kapsamda yarın Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Srebrenitsa soykırımını anma etkinlikleri törenlerinde bulunmak üzere Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile Srebrenitsa'da yaşamlarını yitiren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kardeş Bosna halkını ve aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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