HABER

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Bu soykırımı, yapanları, destek olanları, göz yumanları ve izleyenleri unutmadık ve unutmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa soykırımına ilişkin "Bu soykırımı, yapanları, destek olanları, göz yumanları ve izleyenleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalın, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Srebrenitsa annelerinin görsellerine de yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"24 yıl önce bugün Srebrenitsa soykırımında 8 binden fazla masum insan dünyanın gözü önünde hunharca katledildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu soykırımı, yapanları, destek olanları, göz yumanları ve izleyenleri unutmadık ve unutmayacağız."

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Eskişehir’in en önemli el sanatında çırak yetişmiyorEskişehir’in en önemli el sanatında çırak yetişmiyor
Trafikte tehlikeli yolculukTrafikte tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.