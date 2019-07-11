Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa soykırımına ilişkin "Bu soykırımı, yapanları, destek olanları, göz yumanları ve izleyenleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalın, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Srebrenitsa annelerinin görsellerine de yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"24 yıl önce bugün Srebrenitsa soykırımında 8 binden fazla masum insan dünyanın gözü önünde hunharca katledildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu soykırımı, yapanları, destek olanları, göz yumanları ve izleyenleri unutmadık ve unutmayacağız."

