Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Cevad Hot, buradaki konuşmasında, "Srebrenitsa katliamın sadece Bosna Hersekliler ya da Boşnaklar için korkunç değil, Avrupa, tüm dünya ve kendilerinde zerre insanlık barındıranlar için de korkunç bir olay." ifadesine yer verdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'daki kurbanların anısına Kuzey Makedonya'da yürüyüş düzenlendi.

- "Balkanlarda barış sağlanmadıkça, bir geleceğimiz olamaz"

Büyükelçi Kara da 20. yüzyılın insanlık adına utanç vesikası olarak nitelendirdiği Srebrenitsa soykırımının yüreklerinde bıraktığı acının her daim taze kalacağını vurgularken, "Bu alçak katliamda hayatını kaybeden Bosnalı kardeşlerimizin aziz hatıraları bize tek bir şeyi hep hatırlatacak; Balkanlar'da barış, huzur ve istikrar sağlanmadıkça, etnik topluluklar arası ayrımcılık ve nefretin üstesinden gelinmedikçe bir geleceğimiz olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bosna Hersek ziyaretini anımsatarak, burada kardeş olarak nitelendirdiği Boşnaklarla bir araya geldiğini hatırlatan Kara, "Tüm Balkanlar'da istikrar ve güven ikliminin hakim olması için Türkiye bugüne kadar büyük çaba sarf etmiştir. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz bu coğrafyanın mutluluğunu kendi mutluluğu, acısını da kendi acısı olarak görmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölgenin çok kültürlü dokusu ve iç barışının muhafazası için gayret ettiğini ve gayret etmeye de devam edeceğini dile getiren Kara, kurbanların ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.