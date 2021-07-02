HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sri Lanka'da en büyük insan kaynaklı felaket! Ölü kaplumbağalar karaya vurdu, 20 yunus öldü

Sri Lanka'da en büyük insan kaynaklı felaket! Ölü kaplumbağalar karaya vurdu, 20 yunus öldü

02.07.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'nın Batı yakasında bir gemi yanıp battıktan kısa süre sonra karaya yüzlerce ölü kaplumbağa vurdu. En büyük insan kaynaklı felaket olarak tanımlanan olayda 176 kaplumbağa, 20 yunus ve 4 balina da öldü.

Sri Lanka'da en büyük insan kaynaklı felaket! Ölü kaplumbağalar karaya vurdu, 20 yunus öldü

20 Mayıs'ta Singapur bayraklı MV X-Press Pearl'de Sri Lanka açıklarında yangın çıkmıştı. Gemi içinde 25 ton nitrik asit, başka kimyasal ve kozmetik ürünler de içeren bin 486 konteyner taşıyordu. Gemi 2 Haziran'da battı.

Sri Lanka tarihinin en büyük insan kaynaklı felaketi olarak nitelendirilen kazanın Rus kaptanı hakim karşısına çıktı ancak kendisine resmi bir suçlama yöneltilmedi.

176 KAPLUMBAĞA, 20 YUNUS ÖLDÜ

Kaza sonucu denize salınan toksinler sebebiyle 176 kaplumbağa, 20 yunus ve 4 balinanın öldüğü açıklandı.

Reuters'ın aktardığına göre yerel televizyonda yayımlanan görüntülerde karaya vurmuş ölü kaplumbağalar ve plastik parçaları görüldü.

Malatya'da balık ölümleri tedirgin ediyor, yiyen martılar da ölüyorMalatya'da balık ölümleri tedirgin ediyor, yiyen martılar da ölüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu! Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
Kara Ölüm'ün kalıntısı! 5 bin 300 yıllıkKara Ölüm'ün kalıntısı! 5 bin 300 yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

YouTube sansürüne sert tepki! "Bu riyakarlıktır"

YouTube sansürüne sert tepki! "Bu riyakarlıktır"

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.