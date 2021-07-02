Sri Lanka'da en büyük insan kaynaklı felaket! Ölü kaplumbağalar karaya vurdu, 20 yunus öldü

20 Mayıs'ta Singapur bayraklı MV X-Press Pearl'de Sri Lanka açıklarında yangın çıkmıştı. Gemi içinde 25 ton nitrik asit, başka kimyasal ve kozmetik ürünler de içeren bin 486 konteyner taşıyordu. Gemi 2 Haziran'da battı.

Sri Lanka tarihinin en büyük insan kaynaklı felaketi olarak nitelendirilen kazanın Rus kaptanı hakim karşısına çıktı ancak kendisine resmi bir suçlama yöneltilmedi.

176 KAPLUMBAĞA, 20 YUNUS ÖLDÜ

Kaza sonucu denize salınan toksinler sebebiyle 176 kaplumbağa, 20 yunus ve 4 balinanın öldüğü açıklandı.

Reuters'ın aktardığına göre yerel televizyonda yayımlanan görüntülerde karaya vurmuş ölü kaplumbağalar ve plastik parçaları görüldü.



