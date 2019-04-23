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Sri Lanka’daki terör saldırılarında İnterpol devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 03:27 | Son Güncelleme

İnterpol, Paskalya gününde 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları soruşturmasına destek verecek

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka’da Paskalya günü 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin de yaralandığı kilise ve otellere yönelik terör saldırılarının soruşturmasında İnterpol ekibinin de görev yapacağı açıklandı.

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İNTERPOL), Sri Lanka makamlarının talebi üzerine bombalı terör saldırılarının soruşturulmasına bir ekiple katkıda bulunacağını duyurdu.

Olay yeri incelemesi, patlayıcı maddeler, terörle mücadele, terör kurbanlarının tespiti ve saldırıların analizinde uzman olan görevlilerden oluşacağı açıklanan İnterpol ekibinin, ihtiyaç duyulan alanlarda yerel ekiplere destek vereceği açıklandı.

İnterpol ekibinin ayrıca, kurumun küresel ağı ve veri tabanları yardımıyla saldırganların uluslararası bağlantılarının belirlenmesinde yerel güvenlik birimlerine katkıda bulunacağı bildirildi.

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 39’u yabancı uyruklu olmak üzere 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

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Interpol Sri Lanka terör saldırıları

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