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SsangYong, şirket hakkında çıkan iflas iddialarını yalanladı!

29.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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SsangYong, şirket hakkında çıkan iflas iddialarını yalanladı!

Güney Kore'nin en büyük üreticilerinden olan SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği için iflas başvurusu yaptığı yönünde çıkan haberlerin yalanladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir çok markayı etkilemişti. Finansal açıdan sıkıntıya giren firmalar farklı çözüm arayışı içerisine girdiler. Geçtiğimiz günlerde, Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un, iflas başvurusunda bulunduğu ve 55 mlyonluk kredi borcunu ödeyemediği iddiaları ortaya çıkmıştı.

İFLAS AÇIKLAMALARINA YALANLAMA GELDİ

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong'un 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulunduğuna dair haberlere şirketten yalanlama geldi. Yapılan iflas haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, son zamanlarda bilinçli ve art niyetli olarak bazı sosyal medya hesaplarının markaya zarar vermek istediği söylendi. Marka tarafından yapılan açıklama ile likidite sorununu yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve şu anda kreditörler ile Koreli marka arasındaki sorunun mahkeme sürecinden evvel çözülmesi için çalıştıkları bildirildi. Markadannın Türkiye Distribütörü'nden gelen açıklama da şu şekilde oldu:

Şirketimiz dünya çapında tanınmış ve yüksek kalite ile marka değerine haiz SSANGYONG markasının Türkiye distribütörüdür. Şirketimiz 300 Milyon dolar üzerinde büyük yatırımlar ile Türkiye’ye getirdiği SSANGYONG markasını 13 yıldır tüm tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütüp milyonlarca dolar harcayarak tek başına Türkiye’ye tanıtmıştır. SSANGYONG markası Şahsuvaroğlu Dış. Tic. Kim. Ürünler Otom. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına tescil ettirilerek SSANGYONG ve ŞAHSUVAROĞLU isimlerinin Türkiye’de birbirleriyle özdeş hale gelmesi sağlanmış ve bu anlamda bu iki isim ve marka çok kısa zamanda otomotiv piyasasında yer edinerek büyük bir değer yakalamıştır.

Şirketimiz ülke genelinde 7 coğrafi bölgede Avrupa standartları üzerinde 40 noktada servis, 21 noktada satış hizmeti veren teşkilat kurmuş olup, ülke genelinde %100 müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda sattığı her araca 13 yıldır geri alım garantisi ve %100 yedek parça bulunurluğu garantisi vererek iddialı bir satış ve pazarlama stratejisi uygulamaktadır.

SSANGYONG Güney Kore markası ve firması hakkında yapılan tüm haberlerin asılsız olduğunu, firmanın ticaretine devam ettiğini, bu asılsız ve mesnetsiz haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesini, haberin ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve ilgililer hakkında yasal sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunarız.


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