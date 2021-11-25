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Starbucks kapanacak mı? Şirketten açıklama!

25.11.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü kahve zinciri Starbucks'un Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiaları sonrası söylentilerin gerçekliği merak ediliyor. Starbucks, bir sosyal medya kullanıcısına yanıt vererek açıklama söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Peki Starbucks kapanıyor mu? İşte yanıtı...

Starbucks kapanacak mı? Şirketten açıklama!

Starbucks'un Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü kahve zinciri, sosyal medyada konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki Starbucks kapanıyor mu?

STARBUCKS KAPANIYOR MU?

Popüler kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada bulunan paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma şirket tarafından cevap verildi.

31 Mart 1971 tarihinde ilk kez ABD'de kurulan ve dünyada pek çok mağazaya sahip olan kurumun resmi Starbucks Türkiye hesabıından "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri paylaşıldı.

İşte o paylaşım:

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