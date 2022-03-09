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Starbucks, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu

09.03.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatının ardından ABD'li kahve zinciri Starbucks'tan flaş bir hamle geldi. Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Starbucks, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu

Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı ve aldıkları kararı açıkladı.

"TÜM TİCARİ FAALİYETLER ASKIYA ALINDI"

Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti. (AA)

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Rusya
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