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Starlink uydu enkazlarının potansiyel risk oluşturduğu ileri sürülmüştü! SpaceX'ten o rapora itiraz

12.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) Kongreye sunulan ve şirketin Starlink uydu sisteminin "potansiyel risk oluşturduğu" ileri sürülen rapora itiraz etti. SpaceX, raporun düzeltilmesi çağrısında da bulundu.

Starlink uydu enkazlarının potansiyel risk oluşturduğu ileri sürülmüştü! SpaceX'ten o rapora itiraz

CNN'in haberine göre, SpaceX, Starlink uydu enkazlarının yaralanma ve ölümlere yol açabileceği endişelerinin yer aldığı "The Aerospace Corporation"ın derlediği analiz raporunu, "abartılı ve yanlış" olarak nitelendirdi.

SpaceX, raporun Starlink uydusunun yeniden dünya atmosferine girişiyle ilgili riskleri "yanlış tanıtan kusurlu bir analize dayandığını" savundu.

sp

DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

The Aerospace Corporation'ın analizleri için şirketin görüşlerine ve bu yöndeki raporlarına başvurmadığı eleştirisinde bulunan SpaceX, raporun düzeltilmesi çağrısı yaptı.

SpaceX, uydularının, operasyonel ömürlerinin sonunda atmosfere giriş sırasında tamamen parçalanacak şekilde tasarlandığını ve Şubat 2020'den bu yana yörüngeden çıkan 325 Starlink uydunun parçalarının yeryüzünde enkazına rastlanmadığını ileri sürdü.

Öte yandan FAA, SpaceX'in itirazlarını gözden geçirdiğini ve The Aerospace Corporation'ın verilerini güncellemek için uzay mekiği ve roket üreticisi şirketiyle iletişim halinde olduğunu bildirdi. (AA)

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