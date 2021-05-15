Starlink uydusu arabada denendi

ABD merkezli uzay sistemleri geliştiricisi olan SpaceX tarafından hayata geçirilen Starlink projesi bombayı patlattı. Elon Musk ve diğer mühendis ekip tarafından yapılan açıklamalarda bu projenin internet kullanımı açısından devrim niteliğinde olduğu vurgulandı.

MarzBar isimli YouTube kanalında YouTuber olan Alex Brooks tarafından yapılan bir deneme büyük şaşkınlık yarattı. Herkes Starlink uydularının evden iyi bir internet hizmeti vereceğine emindi. Anacak kimse araçlar hakkında emin olamıyordu. En azından şimdiye kadar.

Bu YouTuber tarafından Starlink uydu interneti kullanıyordu. Kendisi internetin nasıl verildiğini merak etti ve bunu arabasıyla denemek istedi. Land Rover Defender’ın üstüne Starlink çanak anteni yerleştirildi ve sabitlendi.

Tüm bunlar yapıldıktan sonra anten sabit hale getirildi. Böylece beklenmeyen bir durumun oluşması önlendi. Starlink uydu internetinin alabilmek için en azından çanağınızın sabit bir alana oturtulması gerekiyor. Bu YouTuber aracıyla yolda ilerlerken internetin kesilip kesilmediğine baktı. İşin açıkçası o iyi bir performans beklemiyordu.