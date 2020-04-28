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Steam 105 TL'lik Total War: Shogun 2'yi ücretsiz yaptı! (Total War: Shogun 2 ücretsiz nasıl indirilir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Steam koronavirüs nedeniyle Evde Kal'dığımız şu günlerde bir sürpriz daha yaptı. Normal fiyatı 105 TL olan Total War: Shogun 2 oyunu Steam'de ücretsiz oldu. Peki Total War: Shogun 2 ücretsiz nasıl indirilir?

Steam 105 TL'lik Total War: Shogun 2'yi ücretsiz yaptı! (Total War: Shogun 2 ücretsiz nasıl indirilir?)

Koronavirüs nedeniyle Evde Kal'dığımız günlerde birçok oyun mağazası oyun hediyesi vermeye devam ediyor. Epic Games Store ve PlayStation Store gibi mağazaların öncülük ettiği bu durum karşısında, birçok oyuncunun uğrak mağazası olan Steam de sessiz kalmıyor.

TOTAL WAR: SHOGUN 2 ARTIK ÜCRETSİZ

Steam, bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Ünlü oyun mağazası, Total War: Shogun 2'yi ücretsiz olarak indirmeye sundu. Oyun 1 mayıs gününe kadar Steam kütüphanesine eklenebilecek, tabi ki ücretsiz olarak. Fakat Steam bununla da sınırlı kalmış değil.

total war shogun 2 ücretsiz steam

STEAM'DEN İNDİRİM KARARI

Steam Total War serisinin diğer oyunlarında da indirime gitti. Platform, Total War: Three Kingdoms, Rome: Total War ve Total War: Warhammer gibi oyunlar dışında diğer tüm Total War oyunlarında %75 indirim yaptı. İndirimler 4 mayısa kadar devam edecek. Peki 1 mayısa kadar süresi olan Total War: Shogun 2 ücretsiz nasıl indirilir?

TOTAL WAR: SHOGUN 2 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

  • Aşağıdaki bağlantıdan oyunun ana sayfasına gidin.
    TOTAL WAR: SHOGUN 2 STEAM ANASAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Alt tarafta yer alan 'Total War: Shogun 2 alın' kısmından 'hesaba ekle' butonuna basın.
  • Oyununuz böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.
  • Ardından Steam kütüphanenize giderek oyunu indirmeye başlayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!
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