HABER

Steinmeier'den ön yargılardan kaçınılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:52 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Birbiriyle konuşanlar birbirini tanır ve böylelikle ön yargılar yıkılır"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ön yargılardan kaçınmak için yüz yüze iletişim çağrısında bulundu.

Steinmeier, başkent Berlin'de Türklerin de yoğun yaşadığı Wedding semtinde Wilhelm-Hauf İlkokulunda "Açık Toplum Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada semt sakinleriyle sohbet eden Steinmeier, Türk tiyatro grubunun gösterisini izledi.

Steinmeier gösterinin ardından yaptığı konuşmada, sadece sosyal medya üzerinden değil insanların karşılıklı konuşarak birbirini tanıması gerektiğini belirterek, "Tekrar birbirimizle konuşmayı öğrenmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Ön yargılardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Birbiriyle konuşanlar birbirini tanır ve böylelikle ön yargılar yıkılır." dedi.

Steinmeier, kentlerdeki kira artışları ve eğitim sorunlarına da değinerek, bu sorunlara birlikte ortak çözümler üretilebileceğini sözlerine ekledi.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiasıHDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası
Eğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun olduEğitim alan özel harekat polisleri, komiser yardımcısı olarak mezun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Berlin İlkokul ziyareti

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Ünlü turizmci kaza geçirdi! Motosikletiyle gezinti yaparken...

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

British Havayolları uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a iniş yaptı

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.