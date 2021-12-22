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Stellantis ve Foxconn çip üretecek

22.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Stellantis çatısı altındaki markaların ve üçüncü parti müşterilerin elektrikli araçlarında yer alması adına, tamamen yeni bir yarı iletken çip ailesi tasarlanacak.

Stellantis ve Foxconn çip üretecek

Hayata geçen ortaklıkla, Stellantis’in yarı iletken çip ihtiyaçlarının yüzde 80’inden fazlası, Hon Hai Technology Group ( Foxconn ) şirketi tarafından karşılanacak. Stellantis Yazılım Günü 2021 etkinliği kapsamında şirketin yeni yazılımı STLA Brain'in tanıtımıyla duyurulan ortaklık, Stellantis’in yarı iletken karmaşıklığını azaltma girişimlerini desteklemeyi, verimliliği artırmayı hedefliyor. Bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşmasıyla imzalanan ortaklık, Stellantis ve üçüncü parti müşteriler için bir yarı iletken ailesi tasarlamayı hedefliyor.

2024'E KADAR OTOMOBİLLERE UYARLANACAK

 
Söz konusu ortaklıkla Stellantis’in yazılımı olan STLA Brain’de, Foxconn tarafından geliştirilen ileri seviye yarı iletken teknolojileri, 2024’te kullanılacak. STLA; küçük, orta, büyük ve çerçeve olmak kaydıyla dört batarya elektrikli araç platformunun pazara sürülecek olan yeni elektrik/elektronik ve yazılım altyapısı olarak biliniyor. Tamamen OTA özelliğine sahip olan yazılım, son derece esnek ve verimli olmasıyla ön plana çıkıyor. Foxconn’un çalışmaları kapsamında Stellantis markalarının araçlarında yer alması adına, tamamen yeni bir yarı iletken ailesi tasarlanacak. Araçların yazılım tanımlı hale gelmesi arttıkça da ek beceri ve esneklikler sağlanacak. Söz konusu yarı iletkenler, Foxconn EV ekosisteminde de kullanılacak.

Daha önce de Foxconn ile birlikte çalışan Stellantis, bu kapsamda geçtiğimiz Mayıs ayında Mobil Drive ortak girişimini duyurmuştu.

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