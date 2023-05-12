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  4. Stepne ve ses sisteminden çıktı! Tam 8 kilo... İfadesi 'pes' dedirtti

Stepne ve ses sisteminden çıktı! Tam 8 kilo... İfadesi 'pes' dedirtti

12.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptığı otomobilde, stepne ve ses sisteminin içerisine gizlenmiş 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan 2 şüpheliden H.C.'nin (32) ifadesi 'pes' dedirtti. H.C, ifadesinde "Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu” dedi. M.G.'nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği aktarıldı.

Stepne ve ses sisteminden çıktı! Tam 8 kilo... İfadesi 'pes' dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Ekiplerin otomobilde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, stepne ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü H.C. ve M.G. (33) gözaltına alındı.

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‘İÇMEK İÇİN TOPLU SATIN ALDIK' DEDİ

Şüphelilerden H.C.’nin emniyetteki ifadesinde, “Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu” dediği, M.G.’nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği belirtildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu

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