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Steroid kremden sonra bebeğin yüzü balon gibi şişti ve tüylendi

12.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Steroid kremden sonra bebeğin yüzü balon gibi şişti ve tüylendi

Cilt kuruluğu için steroid krem kullanan anne bebeğinin kilo aldığını ve tüylendiğini görünce şok oldu.

Cildine steroid krem kullanılan bebeğin yüzü balon gibi şişerken vücudunda aşırı tüylenme oldu. Gelen haberlere göre küçük bebeğin cildi kuruydu ve ailesi cilt kuruluğu için steroid krem kullandı.

Yüzü iki katı kadar şişen bebeğin annesi dehşet içinde kaldı.

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Çok geçmeden bebeğin yüzünde ve hatta alnında tüylerin uzamasıyla birlikte aile bir şeylerin ters gittiğini anladı. Kremin kullanılmasından iki ay sonra küçük bebek hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar bebeğin tek besin kaynağı olan anne sütünün test edildiğini ve değerlerin normal olduğunu görerek şaşkına döndüklerini söyledi.

Aile, semptomlar ilerlemeden bebeği hastaneye götürdü.

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Doktorlar aileye yiyecek alımını azaltmalarını söyledi; ancak bir ay sonra bebeğin durumu daha da kötüye gitti. Bebek benzer vakalar konusunda uzmanlaşmış bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar kendilerine gelen tüm vakalar arasında bir antibakteriyel kremin ortak bağ olduğunu keşfetti. Kremi inceleyen doktorlar, ürünün 30 mg klobetazol propionat içerdiğini gördü. Bu madde nedeniyle krem yalnızca kısa süreli kullanım için uygundu.

Bebeğin yüzünde ve alnında tüylenmeler oluştu.

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Bebeklerinde kremi günlük olarak kullanan aileler bu bilginin sonucunda şoka uğradı. Doktorlar ailelere kremi kullanmayı sonlandırmayı söylerken iyileşme görülen çocuklar ise taburcu edildi.

Söz konusu kremi üreten şirketin ise Çin’in Fujian eyaletine kayıtlı Fujian Ouai adlı bebek sağlığı ürünleri üreten bir şirket olduğu belirtildi. Yerel medya şirkete defalarca ulaşmayı denedi, ancak resmi bir web sayfası bulunmayan şirkete ulaşılamadı.

Yerel sağlık otoriteleri ise ürünün kaldırılmasını emretti ve satıcıları ürünleri raflardan çekmesi konusunda bilgilendirdi.

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