Steroid kremden sonra bebeğin yüzü balon gibi şişti ve tüylendi

Cildine steroid krem kullanılan bebeğin yüzü balon gibi şişerken vücudunda aşırı tüylenme oldu. Gelen haberlere göre küçük bebeğin cildi kuruydu ve ailesi cilt kuruluğu için steroid krem kullandı.

Yüzü iki katı kadar şişen bebeğin annesi dehşet içinde kaldı.

Çok geçmeden bebeğin yüzünde ve hatta alnında tüylerin uzamasıyla birlikte aile bir şeylerin ters gittiğini anladı. Kremin kullanılmasından iki ay sonra küçük bebek hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar bebeğin tek besin kaynağı olan anne sütünün test edildiğini ve değerlerin normal olduğunu görerek şaşkına döndüklerini söyledi.

Aile, semptomlar ilerlemeden bebeği hastaneye götürdü.

Doktorlar aileye yiyecek alımını azaltmalarını söyledi; ancak bir ay sonra bebeğin durumu daha da kötüye gitti. Bebek benzer vakalar konusunda uzmanlaşmış bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar kendilerine gelen tüm vakalar arasında bir antibakteriyel kremin ortak bağ olduğunu keşfetti. Kremi inceleyen doktorlar, ürünün 30 mg klobetazol propionat içerdiğini gördü. Bu madde nedeniyle krem yalnızca kısa süreli kullanım için uygundu.